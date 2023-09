Wave Experience Festival, l'arte in tutte le sue forme alla Polisportiva Morane

Attesissimo e annunciatissimo, manca poco all’episodio finale del Wave Experience Festival (WEF) dell’estate 2023. Per la terza e ultima volta, sabato 9 e domenica 10 settembre il collettivo Revol Wave Orchestra (RWO) rinnova l’invito, per celebrare insieme la conclusione dell’estate in stile RWO: una doppia serata dedicata alla musica e all’arte, nella cornice del parco nel parco delle sale prova di Wave Music presso la Polisportiva Morane in via Ancona, 6 a Modena, a partire dalle ore 18.

Dopo maggio e luglio, il pubblico avrà la possibilità di immergersi per una terza volta nella dimensione unica del WEF, che spazia dalla musica all'arte. Protagoniste dei due giorni saranno le 10 band che si esibiranno live sul palco, portando una varietà di generi musicali per soddisfare ogni gusto. La line up vedrà susseguirsi nei due giorni Grida, Mixotri, Fruit Machine, Lisa Lowerground, Pandorea, Deep Town Diva, Maygray, The Overlook’s, Rockin Horses e Over Amperage.

Come da tradizione, l’arte sarà protagonista del festival in tutte le sue sfaccettature: non mancheranno le esposizioni artistiche e fotografiche, spazi dedicati ad artisti emergenti per far conoscere ed apprezzare la propria arte. Gli artisti protagonisti dell’edizione settembrina sono Giorgia Toselli, Sabrina e Tommaso Fantini, a cui si aggiungono le mostre fotografiche degli scatti di Filippo Poppi, Irene Pilla, e Matteo Simoni Scunzani.

La novità del WEF di settembre sarà lo spazio “Arte Libera” a cura di Arts and Crafts: una zona del parco diventerà uno studio artistico a cielo aperto a disposizione del pubblico, un’occasione per dare sfogo alla propria creatività e ispirazione.

Arts & Crafts si aggiunge alla lista degli amici del Festival, grazie alla neonata collaborazione con il collettivo Revol Wave Orchestra, che porterà occasione di crescita e spazio per gli artisti visivi del collettivo.

Oltre alle esibizioni musicali ed artistiche, il festival ospiterà swap party per scambiare libri, gli stand d'artigianato di Il filo di Andreea, Arte Salvajee, Rise Set up Chitarre Pedali e i mercatini di Dora Dischi, Libriamoci, Spaceman selected vintage, Thor Tero & Lis@ artist e Luke&Pole, dai quali è possibile trovare la “Maglietta della Band” in collaborazione con RWO.

Come sempre, l’entrata è libera, l’avvio del Festival è alle ore 18:00 e si conclude alle 23:30 nel parco delle sale prova di Wave Music presso la Polisportiva Morane (via Ancona, 6, Modena)", attrezzato con stand di cibo e bevande, biliardino e canestro e zona relax.

Con il terzo appuntamento del WEF23, si avvia alla conclusione la stagione estiva a cura del collettivo Revol Wave Orchestra, un’estate ricca di live e collaborazioni, che hanno accresciuto e irrobustito le relazioni con tante realtà locali simili e permesso ai musicisti che compongono il collettivo di portare la propria musica su nuovi palchi e a nuovi pubblici. Sono già in cantiere tantissime novità per l’anno prossimo, per garantire che l’esperienza offerta dal festival continui a crescere ed evolversi nei mesi invernali.

Per rimanere aggiornati sulle esibizioni e gli eventi in programma, vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale del collettivo Revol Wave Orchestra qui. Per richieste e informazioni aggiuntive, è possibile scrivere una mail a revolwave.orchestra@gmail.com. Per prepararsi al meglio al WEF, è possibile ascoltare in anteprima gli artisti del festival (e cantare sotto palco tutti i brani) attraverso la playlist ufficiale del festival su Spotify. Il Wave Experience Festival è orgogliosamente sponsorizzato da Arts&Crafts, Radioattiva, Luke&Pole, e Kindergarden, realtà con cui condivide la passione per la cultura e l'arte. L'evento gode del patrocinio del Comune di Modena, rafforzando così il suo ruolo nel promuovere la cultura e l'intrattenimento nella comunità locale.