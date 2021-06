Musica Stretta, la web serie approda sul palco del Giardino Perla Verde di Nonantola

Musica Stretta, l'acclamata serie web delle Officine Culturali, giovedì 1 luglio alle ore 21, esce dalla rete per approdare sul palco del giardino Perla Verde di Nonantola con una puntata speciale in 3D.

Musica Stretta, in trasferta dalla rete, affronta in questa occasione il tema del doppio, dell’alter ego, dei molteplici racconti possibili intorno ad uno stesso oggetto (o soggetto). Tema che sarà approfondito dagli ospiti della serata: Enrico Farnedi (L’incredibile storia del wha-wha, da Duke Ellington a Jimi Hendrix), Thanks Pluto (Contraffazioni e alterazioni. Linus e Frank Sinatra nella stanza dei pianoforti.), Roberto Paganelli-OTTOmani (Clip Crudele con sonorizzazione dal vivo), Luigi Monari (Il cantastorie contaballe). Non mancheranno i contributi degli ospiti storici di Musica Stretta: L'Ermeneuta e Federico Futuribile.

La serata sarà supportata dalla band i Musici Stretti. Il gruppo verrà prelevato per l’occasione dallo studio-corridoio dove abitualmente vive e suona, componendo e inviando le proprie musiche a corredo delle più prestigiose serie online del mondo.



