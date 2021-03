Api e giardinaggio: al via un ciclo di webinar con Conapi

Prende il via giovedì 11 marzo, alle 18.30, un ciclo di quattro appuntamenti online per imparare a gestire orti e giardini salvaguardando le api e gli altri insetti impollinatori.

L’iniziativa è promossa da Conapi – Consorzio nazionale apicoltori, con il quale il Comune di Modena collabora da diversi anni per la gestione fitosanitaria del verde, e dal Centro agricoltura ambiente “Nicoli” e gli incontri, gestiti da esperti delle due associazioni, saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Conapi.

Il primo webinar, previsto appunto per giovedì 11 marzo, alle 18.30, sarà dedicato a criteri e buone pratiche per progettare un giardino naturale; nel secondo incontro, giovedì 18 marzo, si parlerà della coltivazione delle piante amiche delle api; nel terzo, giovedì 25 marzo, di buone pratiche di gestione del verde, come potatura e sfalcio; nell’ultimo, in programma giovedì 1 aprile, il tema sarà come difendersi da insetti nocivi evitando i veleni e i trattamenti insetticidi dannosi per le api.