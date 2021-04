Come funziona il Fascicolo Sanitario Elettronico? La risposta in un webinar

Il Fascicolo sanitario elettronico dell’Emilia-Romagna è l’argomento, mercoledì 14 aprile alle 17, del quarto corso online per tutti organizzato da Laboratorio Aperto di Modena, in collaborazione con Ancescao (Associazione nazionale centri sociali, Comitati anziani e orti). L’incontro rientra nella serie di webinar “Cittadini digitali” e si pone l’obiettivo di organizzare incontri utili e accessibili anche per gli anziani, chiamati nella vita quotidiana e nello svolgimento di pratiche a misurarsi col digitale.

Il quarto webinar, come i precedenti, si svolge online su piattaforma digitale Zoom con Fabio Cassanelli, consulente in sicurezza digitale e co-fondatore di Argo Business Solutions Torino. Il conduttore del corso insegnerà come accedere al Fascicolo sanitario elettronico, come consultarlo e come effettuare operazioni al suo interno. Il Fascicolo contiene – costantemente aggiornati – i dati anagrafici del titolare, i dati del medico o pediatra di famiglia e dati e documenti sanitari rilasciati da strutture del Servizio sanitario regionale, pubbliche e private accreditate. La lezione, della durata di un’ora, mira a far capire come consultare i documenti all’interno e come usarlo per pagamenti, prenotazioni, cambio o revoca del medico. Per iscriversi https://www.tuprenotalo.com/ it/event/cittadini-digitali- modena--fse.

Nel successivo webinar di mercoledì 21 aprile alle 17 si parlerà dell’app Io e di PagoPa per approfondire due modalità smart per interagire in modo semplice e sicuro con servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da smartphone. La prima parte della lezione verte sullo scaricamento, il login e l’utilizzo dell’app per usufruire dei vari servizi (fra cui il cashback). La seconda parte sarà su PagoPA, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici. Iscrizioni a www.tuprenotalo.com/it/event/ cittadini-digitali-modena--io- e-pagopa.

Informazioni online sul sito web www.laboratorioaperto.modena. it o sulla pagina Facebook.