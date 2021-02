Studiare e lavorare in Canada: Europe Direct propone un webinar dedicato

Il Canada è un paese bellissimo e con un’alta qualità della vita. Ed è anche, in questo momento, l’unico Paese extraeuropeo i cui confini sono aperti agli studenti che desiderano fare un’esperienza oltreoceano. Il webinar “Studio & lavoro in Canada”, in programma martedì 2 febbraio, alle 17, è un’occasione per conoscere meglio il Canada e scoprire le opportunità che offre. Per partecipare al webinar è sufficiente collegarsi alla pagina facebook del centro Europe Direct di Modena (www.facebook.com/ EuropeDirectModena).

L’appuntamento, primo dei due previsti (il secondo, il 9 febbraio, sarà dedicato all’Australia), è organizzato dal Centro Europe Direct e dal servizio Informagiovani del Comune di Modena, in collaborazione con il Centro studi Fiera education abroad, agenzia di Milano che da oltre vent’anni assiste i ragazzi interessati a vivere un’esperienza di studio o lavoro oltreoceano, soprattutto in Canada e Australia, fornendo consigli utili con un servizio di counselling gratuito.

All’incontro interviene Martina Colletta che spiegherà opportunità, modalità di partecipazione e costi; quali sono i visti necessari e chi può entrare e come. Fornirà, inoltre, informazioni sulle regole per lavorare nel Paese e sulle possibilità di studio (tempi, documenti necessari e regole per iscriversi ai corsi, borse di studio), sulle novità del nuovo Working holiday Visa e sul perché conviene trasferirsi in Canada attraverso l’educazione con il Post study work Visa.