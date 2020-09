Loving Amendola, un altro weekend di borlenghi e crescentine al parco

Ancora pochi i posti disponibili per il secondo weekend consecutivo dedicato a borlenghi e crescentine al Loving Amendola del Parco Amendola, per il quale è possibile prenotare via Whatsapp o messaggio al numero 333 7561535.

Anche venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre quindi, la montagna torna in pianura con le sue prelibatezze, portando con sè anche tanta buona musica, sempre nel rispetto delle normative anticontagio (distanziamento e mascherine). A seguire il programma complet

Venerdì 18/09

Borlenghi e Crescentine dalle 18.00 alle 22

Dalle 21.30 Musica dal vivo con “BELLE EPOQUE” Fabrizio Luglio chitarra e Francesca Ber voce

Sabato 19/09

Borlenghi e Crescentine dalle 18.00 alle 22

Alle 17.30 corale la GHIRLANDEINA in concerto

Dalle 21.00 per la rassegna "il parco dei cantautori" Marco Baroni in concerto

Domenica 20/09

Borlenghi e Crescentine dalle 17:00 alle 22

Dalle 18.30 tour musicale con i FIVE O CLOCK BAND