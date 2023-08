C'è anche il galletto nel "weekend alla brace" di Mirandola

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno in piazza Piazza Costituente di Mirandola accoglierà l’ormai più che tradizionale “weekend alla brace”, organizzato dalla “società Principato di Franciacorta, Stato Libero nella Mirandola” in collaborazione con “Mirandola Terre dei Pico” e con il patrocinio del Comune di Mirandola.

L’edizione 2023 della manifestazione si svolgerà a fine agosto, in due serate: sabato 26 agosto dalle ore 19.30 ad essere protagonista sarà il “Galletto alla brace” accompagnato da contorni e bevande, mentre sul palco ad allietare i commensali dalle 21.30 provvederà David Merighi Band - con il Tributo ad Augusto Daolio esteso ad altre sonorità.

Domenica 27 agosto per tutti gli amanti della carne alla griglia, dalle 19.30 si accenderanno i fuochi per una serata di grigliate alla brace. Musica poi dalle ore 21.30 con i Disco Lemon ed i loro Mix between decades.

“Provvederemo ad allestire al meglio piazza Costituente - dichiara Daniele Tarter, il nuovo presidente della “Società Principato di Franciacorta - al fine di accogliere nel miglior modo possibile gli estimatori di queste prelibatezze gastronomiche con posti a sedere per tutti e il palco dove si esibiranno i gruppi musicali. È sempre un grande piacere oltre che una grande soddisfazione per i volontari di Franciacorta, offrire occasioni di svago e piacevole convivialità ai cittadini mirandolesi, ma pure a chi vine da Comuni e province limitrofe, continuando nel solco della tradizione tracciata in anni di costante impegno e passione, e con l’auspicio di un futuro altrettanto apprezzabile”.

La partecipazione è libera ma si consiglia la prenotazione ai numeri: 370.3106753 & 338.3656248