Weekend di Festa all’Unità di Castelnuovo Rangone e Montale: incontri, cibo e musica dal vivo

Un weekend ricco di iniziative è in programma per la Festa dell’Unità di Castelnuovo Rangone e Montale. L'evento si terrà da giovedì 27 giugno a domenica 30 giugno presso il Circolo "Grizzaga" in via Fabrizi 15/A a Montale Rangone. Quattro giorni di festa caratterizzati da incontri politici, buon cibo e musica dal vivo.

Giovedì 27 giugno si aprirà la festa dalle ore 18:30 con un incontro tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza, un’occasione per discutere temi locali e confrontarsi. La serata proseguirà con una cena a base di gnocco e tigelle, accompagnata dalla musica dell’orchestra di liscio "I Giramondo".

Venerdì 28 giugno, sempre dalle ore 18:30, si terrà l'incontro "Un mondo di diritti" con la partecipazione di Roberta Mori, coordinatrice nazionale delle donne democratiche, e Angelica Polmonari, presidente di Arcigay Modena. A seguire, una cena a base di pesce e un’esibizione di danza country con il gruppo Wild Angels.

Sabato 29 giugno, dalle ore 19:30, la festa continuerà con una cena dal menù tradizionale. La serata sarà animata dalla musica rock anni '90 del gruppo "Doctor Crunge", promettendo divertimento e nostalgia per gli amanti di quel decennio.

La conclusione domenica 30 giugno vedrà un pranzo a partire dalle ore 12 con un menù tradizionale, chiudendo in bellezza questo ricco weekend di eventi.

La Festa dell’Unità di Castelnuovo Rangone e Montale rappresenta un’importante occasione di socializzazione e partecipazione per la comunità, offrendo momenti di confronto politico, prelibatezze culinarie e intrattenimento musicale per tutti i gusti. Non mancate!