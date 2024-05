Gli eventi per i più piccoli da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Le Fattorie Aperte ti invitano a partecipare a un'avventura indimenticabile all'insegna del tema: "Riscopri il valore della terra". Ci saranno laboratori per grandi e piccini, degustazioni, giochi della tradizione rurale, occasioni di apprendimento di vari metodi colturali. A questo indirizzo è possibile trovare la lista di tutte le aziende apte in regione: nella scheda specifica per ogni fattoria le proposte di percorsi tra attività, giochi, degustazioni, itinerari naturalistici, vendita diretta di prodotti aziendali.

Torna a Castelfranco Emilia il Buskers Festival, sabato 11 e domenica 12 maggio, in Corso Martiri e nelle piazze del centro, per due giorni di festa in cui gli artisti di strada animeranno il centro con le loro performances di giocoleria, musica, teatro, follia e magia. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito e dedicati a un pubblico di tutte le età.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Vorreste insegnare ai vostri figli ad andare in bici o a migliorare, ma avete qualche difficoltà? Proviamoci insieme. L'appuntamento è per l'11 maggio alle 16: tra qualche gioco, musica e buona compagnia magari sarà più facile. Portate le vostre bici, anche di diverse altezze, per fare delle prove insieme. Ci sarà la possibilità di provare gratuitamente anche qualche bici Cargo.

Appuntamento alla Biblioteca Delfini sabato 11 maggio, alle 15 e alle 17.30, con "La Tempesta", process drama con Paolo Busi per bambini e bambine dai 12 anni in su, previa prenotazione. Vestirai i panni di uno dei protagonisti del celebre dramma di Shakespeare, sarai naufrago su un'isola sperduta, e scriverai una nuova Costituzione che verrà messa alla prova dagli eventi che accadranno durante il gioco.

Al Castello dei Ragazzi di Carpi, dentro la biblioteca il Falco Magico, sabato 11 maggio alle 16.30 appuntamento con "Mistero in biblioteca", uno spettacolo interattivo a cura di Cicuta. Un gioco di indagine nelle sale della biblioteca in cui, osservando le scene che si svolgeranno dal vivo davanti a te, interrogherai misteriosi sospettati e, grazie al tuo infallibile fiuto per gli indizi, formulerai la tua accusa e, tra colpi di scena, smaschererai l’assassino. A iscrizione, a partire da 8 anni.

Doemnica 12 alle 17, nel cortile del Castello Campori, appuntamento con “A primavera sbocciano le storie”, letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle volontarie Nati per leggere e della Biblioteca Campori Junior. L'evento è inserito nella programmazione delle "Domeniche di maggio a Soliera" che, questa domenica, portano in centro musica dal vivo e mercato vintage.

Tre spettacoli in programma sabato 11 dalle 10 del mattino alle 21.30 per altrettante classi che si alterenranno sul palco del Teatro di Kia: si comincia con "Così siamo se vi pare" (in replica nel pomeriggio), e ancora "Invisibile" e "Universi paralleli". Domenica alle 17 tocca a "Frankenstein".

Appuntamento sabato 11 maggio presso le biblioteche comunali di Nonantola, Ravarino, Sassuolo, Spilamberto, Zocca e presso FEM (Future Education Modena) con i laboratori per bambini dai 4 ai sei e dai 7 ai dieci anni FilosoFare. I laboratori, in programma dal mattino alle 10 fino alle 18.30, sono gratuiti.

Appuntamento sabato 11 maggio alle 17 con la visita guidata dedicata ai più piccoli "Caccia al... Lupo!", nell'ambito della mostra dedicata ai 50 anni di Lupo Alberto ospitata fino al 25 agosto al Museo della Figurina di Palazzo Santa Margherita. Giochi, fumetti, aneddoti e tante storie divertenti per raccontare le avventure del lupo azzurro e della gallina Marta, del cane Mosè e dell’imprevedibile Enrico La Talpa, insieme a tutti gli altri stravaganti abitanti della Fattoria McKenzie. Durante la visita i partecipanti potranno completare un proprio speciale album di figurine da portare con sé.

Tutti gli altri eventi del fine settimana, e non solo, sono consultabili nella nostra sezione Cosa fare in città. Ricordiamo poi che è sempre possibile inviare eventi al nostro sito, attraverso l'apposito modulo.