Gli eventi per i più piccoli da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Lo storico e ormai consolidato appuntamento con "Emilia Park", il Luna Park di Modena e il più grande d'Emilia Romagna continua fino al primo maggio, presso l'area situata tra la Questura e Via Divisione Acqui. Dal "Brucomela" ai classici "evergreen" come gli autoscontri e la ruota panoramica, da cui si può ammirare il panorama della città, fino ad attrazioni più moderne, il Luna Park offre divertimento e momenti di convivialità e socialità in famiglia o con amici.

All’interno della mostra a Palazzo Santa Margherita, aperta sabato e domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 19, oltre a scoprire le vicende e i personaggi che animano la fattoria McKenzie, i giovani visitatori troveranno una sezione speciale dove disegnare e colorare il proprio Lupo Alberto, inventare nuove storie con le strisce di fumetti a disposizione e divertirsi con alcuni giochi ispirati a questo micromondo.

Sabato 27 e domenica 28 aprile il Parco della Terramara di Montale festeggia il ventennale con un festival di archeologia sperimentale e laboratori per i più piccoli alla scoperta dell’età del bronzo.

Al Museo della Bilancia di Campogalliano appuntamento, come ogni ultima domenica del mese, con la rassegna "Magica scienza". Domenica 28 aprile alle 16 si tiene il laboratorio "aerei e razzi spaziali", durante il quale si terranno lanci e gare di volo con fogli, bottiglie e tanto altro.

Domenica 28 aprile dalle 15.30 alle 17.30 presso il Campo di Educazione Stradale di via Kennedy 9, a Nonantola, appuntamento con "Percorsi stradali in bicicletta", per bambini dai 3 ai 10 anni. Se non hai la bici, non è un problema: ti verrà data in loco.

Avete mai visto una bancarella su quattro ruote? Per questa edizione de "Le Bancarelle" - l'evento che Little Market organizza ogni domenica in un Comune diverso tra Modena e Provincia, con l'obiettivo di rimettere in circolo valore - l'ispirazione arriva dai paesi anglofoni in cui i 'car boot' sono una consuetudine: chi espone usa il baule della propria auto (o furgone) per allestire la propria bancarella del riuso. L'appuntamento è domenica 28 aprile dalle 10 alle 19, presso il Centro Sportivo Comunale P. Cremonini (via Ghiarelle 324, angolo Via Berlinguer) a San Cesario sul Panaro.