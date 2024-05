Gli eventi per i più piccoli da non perdere nel weekend a Modena e provincia

La rassegna "Parole in Città", giunta alla sua settima edizione, conferma la sua vocazione di promuovere la parola e la narrazione in tutte le sue forme, tramite laboratori, incontri con autrici e autori noti a livello nazionale, letture e spettacoli. Il ricco programma di eventi e ospiti per i ragazzi, in calendario sia sabato 4 che domenica 5, avrà luogo alla Biblioteca “Leontine” di Sassuolo.

Appuntamento al Teatro di Kia con, alle 18, la presentazione del libro “Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla «Grammatica della fantasia» di Gianni Rodari” con l’autrice Vanessa Roghi. Alle 20.30 via alle performance teatrali dei ragazzi del locale Istituto Comprensivo: alla 4^B della primaria “E. De Amicis” il compito di aprire il sipario con lo spettacolo “La maestra dei sogni”. A seguire la 4^D con la famosa fiaba dei fratelli Grimm “Fata Piumetta”.

Appuntamento sabato 4 maggio alla biblioteca comunale "L. Garofalo" di Castelfranco Emilia con due laboratori per bambini a cura di Alessia Pasquali dell’Associazione Amica Sofia nell'ambito dell’edizione 2024 di “FilosoFare. Filosofia con i bambini”. Alle 10 si tiene "Gli opposti si attraggono", per bimbi dai 7 ai 10 anni, mentre alle 11 "Il bene più prezioso", per bimbi dai 4 ai 6 anni. I laboratori sono gratuiti.

Torna il tradizionale appuntamento, in programma sabato 4 maggio: alle 15 il via con lo “Sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso i treppi della ruzzola e la sede degli Alpini a Gorzano. Qui dalle 16 circa è in programma La Festa del Tiepido, con attività per bambini e famiglie: “La ricicletta”, laboratorio di riciclo creativo per realizziare campanelli, manopole e portachiavi per rendere le biciclette più belle e originali, e una merenda offerta ai bambini partecipanti, a cura degli Alpini di Maranello.

Appuntamento domani (venerdì 3) e sabato 4 maggio in piazza Calcagnini a Formigine con la prima edizione di AVAP Senza Frontiere: una competizione goliardica e adrenalinica tra sei associazioni di primo soccorso, che si sfideranno in gare simpatiche e coinvolgenti. Per l'occasione i più piccoli potranno scoprire Pompieropoli: un gruppo di pompieri in pensione allestirà un’area per mostrare loro in maniera ludica cosa fa il vigile del fuoco.

Appuntamento sabato 4 maggio alla Galleria Estense, al quarto piano del Palazzo dei Musei, con il laboratorio per bambini "Una galleria di tutti i colori". L'evento è per bambini e bambine dai 3 agli undici anni in due turni, il primo alle 16 e il secondo alle 17. In programma un gioco per individuare i colori più usati nei dipinti esposti e, ancora, a disposizione dei piccoli alcune riproduzioni di opere della Galleria Estense da colorare sperimentando tecniche diverse.

All’interno della mostra a Palazzo Santa Margherita, aperta sabato e domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 19, oltre a scoprire le vicende e i personaggi che animano la fattoria McKenzie, i giovani visitatori troveranno una sezione speciale dove disegnare e colorare il proprio Lupo Alberto, inventare nuove storie con le strisce di fumetti a disposizione e divertirsi con alcuni giochi ispirati a questo micromondo.

