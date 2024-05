Gli eventi per i più piccoli da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Domenica 2 giugno appuntamento al Parco della Terramara con esperimenti di fusione e lavorazione del bronzo a cura del gruppo Il Tre di Spade e un laboratorio di sbalzo su lamina di rame per decorare le armi dei guerrieri, per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni. Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito.

Un angolo di piazza dei Martiri a Carpi dedicato al gioco: è “La dama della torre”, nelle serate da giugno ad agosto. Si inizia sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 17 alle 22, nell’area nord-est della piazza (zona Torre Uccelliera) con le costruzioni dell’Isola dei LEGO, i salti e le capriole dello SNUG, gli incastri del Bakoba, la magia delle bolle di sapone e tante altre sorprese. E, nel cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, per giocare e perdersi nel labirinto di LEGO giganti.

Domenica 2 Giugno 2024 dalle 17.30 alle 19 al Parco Amendola di Modena tornano i Mercatopolini: non un semplice Mercatino dei Bambini, ma una vera e propria esperienza educativa per i bambini in età scolare. Con "Il Topo vende, il Gatto compra" sotto forma di Gioco di Ruolo i Bambini si cimentano come "venditori": un modo pratico per imparare e fare l’economia circolare.

Appuntamento domenica 2 giugno dalle 18 alle 19 al Kinder Garden di Modena (all'interno del parco Novi Sad) con la "La mosca parapiglia": uno spettacolo interattivo di burattini alla maniera dei racconti al bivio, pensato per grandi e piccini. Un lupo un po’ impacciato combina guai enormi quando incontra la Mosca Parapiglia. Ma tranquilli: le sorti del racconto le decidete voi!

Sabato e domenica nell'ambito della manifestazione "Fiori a Sestola" si terrà il laboratorio creativo "Un mondo di fiori", per bambini dai 4 agli 11 anni. L'appuntamento è in Saletta don Pedroni (adiacente a Piazza della Vittoria) il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle 10.30. Il costo per partecipare è di 5€ a bambino.

In occasione della mostra “Barocco da collezione. Le terrecotte della donazione “Guandalini-Kabaivanska” la Galleria Estense di Modena propone il primo giugno dalle 16 alle 18 il laboratorio “Un omino modello”. Tra le infinite possibilità della terracotta si esploreranno proprio quelle legate alla rappresentazione della figura umana.

All’interno della mostra a Palazzo Santa Margherita, aperta sabato e domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 19, oltre a scoprire le vicende e i personaggi che animano la fattoria McKenzie, i giovani visitatori troveranno una sezione speciale dove disegnare e colorare il proprio Lupo Alberto, inventare nuove storie con le strisce di fumetti a disposizione e divertirsi con alcuni giochi ispirati a questo micromondo.

Primavera, tempo di gite fuori porta. Perché non alla scoperta dei castelli della nostra provincia, mete perfette per un'avventura in giornata da fare con tutta la famiglia, a partire dai più piccoli? Ecco quindi una selezione di castelli da riscoprire: dal Castello di Montecuccolo con la sua cella di aceto più alta del mondo, al Castello di Guiglia che nasconde le origini del borlengo o ancora il Castello di Formigine, cuore della comunità.

