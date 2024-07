Gli eventi per i più piccoli da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna sabato e domenica a Fanano Saltinmonte, la piccola fiera di giullaria nel centro storico dedicato a bambini (e non solo) con giocoleria, teatro di strada, musica e tanto altro. Saltinmonte non è un evento ma una vera e propria esperienza immersiva che permette allo spettatore di addentrarsi totalmente in un mondo e in un'atmosfera senza tempo, a cavallo tra passato e presente, tra reale e fantastico.

Torna anche quest'anno il Nemeton Celtic Fest, quattro giorni di festival che, tra eventi e attività, trasporteranno i partecipanti indietro nel tempo all'epoca dei Celti: l'appuntamento è dall'11 al 14 luglio presso i Laghi Curiel di Campogalliano. Tante le attività per i più piccoli: spettacoli, bolle di sapone, rievocazioni storiche e racconti fantastici, oltre a esposizioni di rapaci e giochi del passato.

All’interno della rassegna “Così lontano, così vicino”, il calendario di eventi estivi nelle frazione di Carpi, appuntamento sabato alle 21 negli spazi della Parrocchia di Gargallo, in via Chiesa 25 a Carpi, con lo spettacolo “La principessa capriccio”. Narrazione e musica dal vivo si mescolano in questo racconto fantastico che vede sul palco Matteo Curatella e Francesca Zoccarato. L'ingresso è libero, in loco anche servizio bar e gnocco fritto.

Moltissimi animali selvatici, piccoli e grandi, svolgono la maggior parte delle loro attività avvolti dal buio della notte. Sabato 13 luglio, durante un’avvincente serata alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano, con il favore dei buio, sarà possibile scoprire i metodi che scienziati e ricercatori utilizzano per osservarli e studiarli. Escursione dai 5 anni in su, partenza alle ore 21 dal parcheggio del Pioppo. Costo di 6 euro a partecipante.

Inizia venerdì la Festa de l’Unità di Bosco Albergati e proseguirà fino a lunedì 5 agosto. Nell’Area bimbi laboratori, caccia al tesoro, area animali, battesimo della sella con giro nel bosco su di un pony, musica, trenino e, quest’anno, anche una carrozza con due cavalli che tutti i sabati poterà i passeggeri in giro per gli spazi della festa. Ma non finisce qui: prevista anche un’area, appositamente protetta e in sicurezza, per il tiro con l’arco.

Tornano anche a luglio gli appuntamenti firmati ‘La nostra tribù’, il gruppo di auto-aiuto nato spontaneamente tra neo mamme con il desiderio o la necessità di condividere l'esperienza della maternità. Domenica sarà la volta dell'escursione sull'Abetone per bebè e famiglie, in programma dalle 8.30.

Appuntamento questo sabato con il quarto appuntamento della rassegna estiva "Favole a merenda". Nella bellissima cornice del Parco di Villa Sorra di Castelfranco Emilia nei sabati di giugno e di luglio, dalle 17.30 si terranno letture animate per bambini dai 3 anni a cura della Biblioteca Comunale, in collaborazione con l’associazione Bugs Bunny. A tutti i partecipanti sarà offerta una gustosa merenda.

Appuntamento sabato 13 luglio alle 17 con la visita guidata dedicata ai più piccoli "Caccia al... Lupo!", nell'ambito della mostra dedicata ai 50 anni di Lupo Alberto ospitata fino al 25 agosto al Museo della Figurina di Palazzo Santa Margherita. Giochi, fumetti, aneddoti e tante storie divertenti per raccontare le avventure del lupo azzurro e della gallina Marta, del cane Mosè e dell’imprevedibile Enrico La Talpa, insieme atutti gli altri stravaganti abitanti della Fattoria McKenzie che hanno saputo conquistare il cuore di generazioni di lettori.

In occasione della mostra "Marina Caneve. A terra, tra gli animali", il Dipartimento educativo di FMAV ha curato un progetto speciale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 3 di Modena, il cui esito è presentato all’interno della mostra didattica "Ponti con la Natura", allestita a Palazzo Santa Margherita fino al 25 agosto 2024.

