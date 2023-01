Gli eventi da non perdere nel weekend dell'Epifania a Modena e provincia Le festività si concludono in bellezza con il "weekend lungo" dell'Epifania. Tante iniziative a Modena e provincia tra musica, spettacolo e l'immancabile Befana

Dal Museo Civico alla Galleria Estense, dal San Paolo alla Farmacia storica di Ago, dalle mostre di arte contemporanea di Fmav fino al sito Unesco, anche in occasione del week end dell’Epifania – da venerdì 6 a domenica 8 gennaio – Modena offre ai residenti e ai turisti l’occasione di visitare musei, mostre e luoghi d’arte.

Sta per volgere al termine il ricco programma natalizio organizzato a Formigine. A chiudere le iniziative sarà, come da tradizione, “La grande festa della Befana”: tre giorni di attività per grandi e piccoli per salutare definitivamente le feste.

Al Palaghiaccio ARES Arena di Fanano torna il Galappenino, uno degli appuntamenti invernali più spettacolari di tutto il comprensorio montano della provincia modenese, giunto alla sua 7°Edizione.

Come ormai da tradizione, venerdì 6 gennaio la Befana tornerà al Castello di Montecuccolo con la sua sacca piena di dolci e caramelle da regalare ai bambini.

A paritre da mercoledì 4 gennaio, a Soliera e frazioni tre giorni di iniziative per celebrare la festa dell'Epifania. Tanti eventi adatti a tutti, dai più piccini agli adulti.

Èuna Befana in multicolor a portarsi via, come vuole la tradizione, tutte le feste. L’allegra vecchietta è attesa a Bastiglia con la sua celebre scopa per venerdì 6 gennaio e sarà protagonista di uno spettacolo tutto da ridere.

La magia dei burattini e l’emozione dei doni per i più piccoli insieme ad Avap, la suggestione della musica sacra e dei brani classici più famosi per gli adulti, interpretati dalla Corale Puccini. A Maranello le Festività si concludono quest’anno con due appuntamenti, per tutte le età ed entrambi ad ingresso gratuito.

"A pranzo con la Befana" è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a San Felice sul Panaro, presso il Palaround di via Bassoli. Nel pomeriggio è previsto il rogo della Befana.

Venerdì 6 gennaio al Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di teatro dedicata ai più piccoli e non solo con lo spettacolo “Le avventure di pesce Gaetano” della compagnia Giallo Minimal Teatro.