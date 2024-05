Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Torna a Modena la 17esima edizione del Mercato Europeo: in centro nel weekend da mattina a sera prodotti alimentari e artigianali provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Scozia, Regno Unito, Spagna da Paesi extra-europei e da tante regioni Italiane.

Si chiama “Redecocca in Festa - Art, sound & food” l’evento in programma domenica 2 giugno a partire dalle 17 in piazzale Redecocca a Modena. Un connubio perfetto tra arte, musica e gastronomia, un'occasione unica per immergersi nel cuore di Modena e vivere una serata spensierata.

Sabato 1 giugno appuntamento dalle 17 alle 23 al Parco Amendola di Modena con il Mercatino creativo sotto le stelle: un piccolo mercatino creativo per dare spazio e visibilità a chi è fatto della stessa materia delle stelle.

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno appuntamento ai Giardini Pubblici e in Piazzale Re Astolfo, nel cuore della città di Carpi, con la decima edizione del Carpi Street Festival, tra i primi format in Italia ad aver premiato il trend delle cucine su strada, già apprezzatissime nel nord Europa e negli USA.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sabato 1 giugno nel Chiostro di San Rocco a Carpi per la rassegna estiva Coccobello spazio a Paolo Karim, cantautore e polistrumentista con origini siciliane e marocchine, ma carpigiano d’adozione. Domenica tocca a Flexus e il Coro delle Mondine di Novi con “In questa pianura bassa”, il nuovo spettacolo che porta in scena le canzoni storiche delle due formazioni: i brani della monda si mescolano a quelli dei Flexus, con alcuni omaggi ai grandi cantautori italiani.

Domenica 2 giugno torna il tradizionale appuntamento con il “Concerto per la Festa della Repubblica” in piazzale Della Rosa a Sassuolo. Dalle 18 il Corpo Bandistico La Beneficenza diretto dal Maestro Marco Stefani si esibirà in un concerto gratuito.

Il 2 giugno torna a Pievepelago la tradizionale "Infiorata" durante la quale vengono realizzati suggestivi tappeti floreali lungo l'antica via Tamburù e in piazza Domenico Ricci.

Sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 il centro di Sestola, ai piedi del Monte Cimone, si riempie di colori e profumi con l'evento "Fiori a Sestola", due giorni di esposizione e vendita diretta di piante e fiori. Ad attendere il pubblico ci saranno infatti diversi espositori che ricreeranno suggestive scenografie multicolori con moltissime varietà di fiori e piante.

Che cos’è un bene confiscato? Esistono nella nostra provincia? Domenica 2 giugno una biciclettata risponderà a queste ed altre domande: si salterà in sella insieme a Libera Modena per approfondire il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata con particolare attenzione ai beni del nostro territorio. Il ritrovo è presso la Ciclofficina Popolare, sotto le gradinate del Novi Sad, alle 9.30.

Appuntamento allo Stadio Zambelli di Corlo dal 31 maggio al 2 giugno con la seconda edizione di "Move.t", la rassegna organizzata dall’associazione sportiva di Corlo con il patrocinio del comune di Formigine. Tre giorni di grande energia all’insegna di sport, dj set, food e occasione per tutti di creare comunità e aggregazione all’aperto in amicizia.

Tutti gli altri eventi del fine settimana, e non solo, sono consultabili nella nostra sezione Cosa fare in città. Ricordiamo poi che è sempre possibile inviare eventi al nostro sito, attraverso l'apposito modulo.