Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un weekend di grande musica tra Ravarino, Sassuolo, Carpi e Maranello, ma anche di sagre, street food e magia: così luglio inizia alla grande a Modena e provincia

Fino a domenica 2 luglio, a Sassuolo, imperdibile appuntamento con lo Youth Festival a Sassuolo, che porta con sè numerose novità. Ci sarà come sempre un’intera area gratuita per tutta la città con 2 palchi di musica, il Kerakoll Stage e il Red Bull Sugga, area food con 22 tra food truck e stand gastronomici, bar, area expo con mercatini, area tornei sportivi, installazioni e la torre panoramica.

Saltinmonte: con questo gioco di parole Fanano è pronto ad accogliervi per un evento che per la prima volta viene proposto in Appennino Modenese: sabato 1 e domenica 2 luglio, mercatini artistici ed esposizioni, stand gastronomici, spettacolo di compagnie teatrali con burattini, clown e giocoleria, ma anche piccoli concerti.

A grande richiesta del pubblico e con un’irrefrenabile voglia di tornare sul palco, Elio e le Storie tese, Trio Medusa e Cesvi annunciano la seconda edizione: il ritorno del Concertozzo il 2 luglio in Piazza Martiri. Un evento benefico che riporta dal vivo la storica band proprio nella piazza centrale di Carpi.

I migliori dj dell’epoca d’oro delle discoteche, la prima cover band di Vasco Rossi, le musiche dei film: il fine settimana del Giugno Maranellese dal 30 giugno al 2 luglio è tutto all’insegna della musica e del divertimento.