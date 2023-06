Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Si entra nel pieno della programmazione estiva con un fine settimana ricchissimo di eventi: sagre, mercatini, musica, cosplay, rievocazioni storiche e tanto altro ancora

Torna l'attesissimo appuntamento con il Magreta in Festa, "MIF" per gli amici, che si terrà questo e il prossimo fine settimana a Magreta di Formigine. Dieci giorni di musica live e buon cibo, in una location inaugurata l'anno scorso, immersa nella campagna.

Il secondo weekend di giugno il centro storico di Castelvetro di Modena diventa il palcoscenico di Mercurdo, l’imperdibile appuntamento con il Mercato dell’Assurdo che porta in paese un mondo parallelo fatto di fantasia e meraviglia.

Venerdì 9 e sabato 10 giugno, il Quarantenna 1 Festival torna a Fiorano Modenese e lo fa con due appuntamenti musicali in anteprima nazionale: il nuovo tour del cantautore Giancane e lo spettacolo live che unisce la musica di Murubutu con le illustrazioni di “Roby il pettirosso”.

Prenderà il via il 9 giugno l’ottava edizione di Concentrico Festival: un festival transdisciplinare, intergenerazionale, diffuso e site-specific, che fino al 18 giugno trasformerà la città di Carpi nel palcoscenico più grande d’Italia.