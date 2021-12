Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Parva Naturalia, la fiera mercato natalizia dedicata al mondo del biologico certificato che si svolge in Piazza Grande a Modena, giunge al suo ultimo weekend. Come nei precedenti fine settimana, sarà presente il tradizionale mercatino natalizio dedicato alle eccellenze italiane del gusto e dell'artigianato.

Torna nel centro storico di Finale Emilia, dopo un anno di assenza, il tradizionale appuntamento con la Festa della Sfogliata. Oltre alla tradizionale Sfogliata, protagoniste dell'evento saranno le associazioni che proporranno i tradizionali appuntamenti e si impegneranno nella distribuzione degli assaggi.

Wurstel e birra sostituiscono zampone e lambrusco per un weekend a Castelnuovo: il centro storico si prepara ad ospitare “Tirolo in festa”, festival dedicato alla cultura gastronomica tirolese, in programma da venerdì 10 a domenica 12 dicembre.

In risposta alla call mondiale TED legata all'evento TEDWomen 2021, sabato 11 dicembre, nella cornice della Florim Gallery a Fiorano Modenese il TEDxMODENAWOMEN celebrerà donne che stanno immaginando nuove possibilità ed esplorando idee inedite con "What Now".