Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Dopo tanta attesa torna, dall'8 al 12 e dal 15 al 19 giugno il Magreta in Festa, per gli amici "MIF". L'appuntamento si rinnova con un cambio di location: la festa non sarà più infatti negli spazi delle scuole medie, ma si trasferirà in Via Fossa 61, all’ingresso di Magreta.

Il Mercato scende in strada e va ‘sotto le stelle’ con 10 stand degli operatori dell’Albinelli che proporranno street food in piazza XX Settembre, oltre alla consueta presenza della ristorazione in via Albinelli.

Allo sguardo onirico e metafisico di Luigi Ghirri si ispira la 17ma edizione della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente.

Un weekend lungo all’insegna dell’ottima birra, stand gastronomici, mercatini e tanta animazione e musica, all’interno dello Stadio comunale di Formigine, in Via Monsignor Cavazzuti 12.

Le realtà commerciali di Viale XX Settembre a Sassuolo hanno organizzato la prima "Magnacorta", manifestazione dedicata al vino e al cibo di qualità.

Torna a Formigine, dall'11 al 13 giugno, la tradizionale Sagra di Sant'Antonio, che - coniugando il programma ludico e quello religioso - si terrà in Via Stradella 17, nell'area verde adiacente al Museo della Civiltà Contadina.

Sabato 11 e domenica 12 giugno al via Nocinopoli - la Città del Nocino, l’iniziativa promossa da Il Matraccio - Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e Modenamoremio.

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno torna il Food Festival, una tre giorni all'insegna del buon cibo, con spettacoli, esibizioni e divertimenti.

Ventidue autori per 23 progetti, per un totale di oltre 250 foto: questi i numeri di FotoCarpi22, la mostra promossa dall’11 al 26 giugno a Carpi, presso la Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio, dal Gruppo Fotografico Grandangolo.

Il prossimo 11 e 12 giugno 2022, Sestola ospiterà l'Adunata Provinciale degli Alpini. Il 2022 è un anno molto importante poiché vengono raggiunti due traguardi notevoli: sono infatti i 100 anni della Sezione Alpini di Modena, il 101^ compleanno del Gruppo di Sestola e del 150esimo del Corpo degli Alpini (nazionale).