Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e Provincia

Appuntamento sabato 11 e domenica 12 maggio con la seconda edizione di ‘Modena winefood experience’, promossa da Confesercenti e organizzata dalla Lambruscheria, in programma nelle strade del centro storico. Due giorni di stand e cantine vinicole, eventi e intrattenimento tra cui la punta di diamante Lamburscolonga, per la quale si attendono oltre 2mila persone.

Vino Crudo, l'evento culturale indipendente e fiera del vino naturale giunto alla sua sesta edizione, porterà a Modena sabato 11 maggio dalle 11 alle 21 e domenica 12 dalle 11 alle 16 oltre 40 cantine tra Italia e Slovenia. La location è lo splendido e spazioso “Cortile del Leccio” in via Selmi 67, nel centro storico di Modena: un chiostro che racchiude un albero maestoso, iscritto tra i monumenti nazionali, e visibile solo dall’interno.

Dall'immancabile sfilata dei cani con i loro padroni fino all'aperitivo canino, e tante altre iniziative cinofilo-sportive ed educative. Sarà un programma ricco di attività quello di Zampa Fest 3, che si prepara ad accogliere gli ospiti a quattro zampe e i loro proprietari presso il chiosco Orange 182, all'interno del Parco Ferrari di Modena, domenica 12 maggio dalle 14 alle 18.

Appuntamento sabato 11 maggio alle 18.30 davanti al Duomo con la visita guidata a cura di Emilia-Romagna in tour "Modena segreta, curiosa e misteriosa by night". Tra i luoghi che si visiteranno i bassorilievi di re Artù, le misure modenesi, la misteriosa Bonissima, la Preda ringadora, “al tvaiol ed Furmajin”, la statua di Marco Emilio Lepido, l’antico anfiteatro romano, la più antica salumeria d’Europa, il luogo dove è nata la Zuppa Inglese.

Dal 10 maggio al 2 giugno, nell'area dell'Ex Macello adiacente alle sedi Arci e Uisp di via IV Novembre sotto il cavalcavia Cialdini, torna la Festa cittadina dell'Unità, che mai come quest'anno svolge un ruolo fondamentale di intrattenimento e di confronto politico con quattro weekend ricchi di appuntamenti politici e culturali.

Torna a Castelfranco Emilia il Buskers Festival, sabato 11 e domenica 12 maggio, in Corso Martiri e nelle piazze del centro, per due giorni di festa in cui gli artisti di strada animeranno il centro con le loro performances di giocoleria, musica, teatro, follia e magia. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito e dedicati a un pubblico di tutte le età.

Torna uno degli eventi più attesi della primavera sassolese: Sassuolo in Fiore, giunto alla 16° edizione, la kermesse dedicata alle piante e fiori che si svolgerà l'11 e 12 maggio nel centro storico di Sassuolo. Sassuolo si dedicherà così agli amanti dei fiori e non solo per l’intero fine settimana, permettendo l’accesso libero a tutti i visitatori e curiosi. l'appuntamento è dalle 9 alle 20 con orario continuato anche in caso di pioggia.

Appuntamento con la prima edizione dell’FPV Music Festival, la kermesse musicale in programma dal 10 al 12 maggio a Casinalbo, nel parco della Repubblica di via Monzani. Grande protagonista del Festival sarà la musica, con tanti artisti di caratura nazionale e dj-set.

Sabato e domenica a Fiorano appuntamento con il “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Piazza Ciro Menotti verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti.

In concomitanza con l'ottava Edizione di "Vignaioli Contrari" torna sabato 11 e domenica 12 maggio anche la seconda edizione di Slow Food Park, trasformando il piazzale davanti alla Rocca Rangoni di Spilamberto in un'oasi gastronomica senza precedenti. Più di 20 espositori provenienti da tutta Italia si riuniscono per celebrare l'arte culinaria e l'artigianato locale, offrendo un'ampia varietà di prelibatezze gourmet.

