Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Migliaia di coperte colorate in Piazza Grande, ma anche fiere, mostre, musica e tanto altro. Il sole che illumina la città apre le porte ad un weekend dedicato alla creatività

Fonte: vivavittoria.it

Circa 16mila quadrati colorati saranno assemblati e cuciti tra loro in coperte composte da 4 quadrati delle dimensioni di 50x50 cm, disposte domenica 12 marzo lungo tutta Piazza Grande e vendute per raccogliere fondi da destinare alla Casa delle Donne contro la violenza Odv di Modena.

Un solo biglietto per due fiere e una curiosa esposizione: Verdi Passioni, mostra mercato di piante, fiori, giardini e attrezzatura per il giardinaggio, Pet Expo & Show, manifestazione dedicata agli animali da compagnia ed esotici, e una rassegna dedicata ai trattori d’epoca. È quanto offre la manifestazione Wow! Modena, in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo, presso il quartiere Fieristico di Viale Virgilio.

28 espositori inaugureranno, domenica 12 marzo, il Vintage Pride Market al Castello di Formigine. Il progetto nasce è stato pensato per creare cultura, creatività e consapevolezza del riciclo; un luogo in cui (ri)conoscere abbigliamento, arredamento, oggettistica, dischi, cura per il corpo e artigianato.

Si svolgerà domenica 12 marzo al castello di Levizzano la prima edizione di "Levizzano in brass", un’iniziativa che vuole diventare un appuntamento fisso del mese di marzo a per gli amanti della musica, attraverso lezioni, incontri pubblici e concerti.

Sabato e domenica al Teatro Comunale di Carpi è in programma “Il nodo”, di Johnna Adams. In scena saranno Ambra Angiolini – che torna a Carpi a dieci anni da “La misteriosa scomparsa di Mister W” – e Arianna Scommegna.

A circa un anno dall'inizio effettivo dei lavori AGO Modena Fabbriche Culturali apre le porte per mostrare dall'interno la sua trasformazione. L'ex Ospedale Sant'Agostino si appresta a diventare uno dei più grandi poli culturali in Italia; i suoi 22 mila metri quadrati accoglieranno uno spazio di dialogo tra sapere scientifico e sapere umanistico.

Ci sono tre tipi di uomini: i vivi, i morti, e quelli che vanno per mare". Si apre con questa frase di Platone "Comandante" (Bompiani) scritto a quattro mani da Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi. E' proprio quest'ultimo a incontrare il pubblico del Forum - accompagnato dalla scrittrice e sceneggiatrice Elena Stancanelli domenica 12 marzo.