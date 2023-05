Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Il Motor Valley Fest sarà solo uno degli innumerevoli e originali appuntamenti del fine settimana, che spazierà tra feste celtiche e greche, tra vino e birra, tra musei e conferenze, e molto altro ancora

Tutto ormai pronto per la quinta edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori. Un weekend lungo, dall’11 al 14 maggio 2023, sempre nella capitale della Motor Valley più famosa al mondo.

Mirandola indossa il vestito della festa. Per cinque giornate, dal 12 al 16 Maggio, la 219^ edizione Fiera Campionaria, animerà strade e piazze del cuore storico della città dei Pico, con eventi, spettacoli, e mostre.

Sabato 13 e Domenica 14 Maggio all’interno della splendida cornice della Rocca Rangoni di Spilamberto torna l’appuntamento con Vignaioli Contrari. La manifestazione, giunta alla settima edizione, si presenta come un punto di riferimento per il mondo dei vini artigianali, italiani ed europei. In concomitanza con l'evento, si terrà anche la prima edizione di Slow Food Park.

Grande debutto in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese nel fine settimana dal 12 maggio al 14 maggio, nell'ambito del programma del Maggio Fioranese con lo street food “Agorà la Grecia in piazza”: cucina greca, accompagnata da musica live e lezioni gratuite di balli tradizionali.