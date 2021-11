Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - FORMIGINE, IN PIAZZA 40 METRI DI DOLCE MATTONE. Sabato 13 e domenica 14 novembre, in centro storico a Formigine, si terrà la tredicesima edizione dell’atteso appuntamento con i prodotti dolciari, e in particolare con il dolce mattone da record.

2 - CANTINE APERTE A CASTELVETRO PER LA GIORNATA DELL'ENOTURISMO. Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Enoturismo, Castelvetro promuove nel weekend l’apertura delle cantine del territorio con visite e degustazioni di vini locali, in particolare il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena.

3 - ENOGASTRONOMIA, TORNA A MODENA IL MERCATINO PIEMONTESE. Sabato 13 e domenica 14 novembre si terrà a Modena il Mercatino Regionale Piemontese, una fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi.

4 - LA SAGRA DEL CALZAGATTO INAUGURA A MARANO SUL PANARO. Domenica 14 novembre, arriva a Marano sul Panaro la prima Sagra del Calzagatto: una ghiotta occasione per scoprire un piatto tipico maranese.