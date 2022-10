Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Dal 14 al 16 ottobre 2022, nella cornice unica e suggestiva di Piazza Grande, ritorna la mostra mercato di alta enogastronomia La Bonissima il “Festival del gusto e dei prodotti tipici modenesi”.

Torna il tradizionale appuntamento con le giornate Fai d'Autunno in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre. La delegazione FAI di Modena dedica la manifestazione alla Via Vandelli, infrastruttura settecentesca candidata ai Luoghi del Cuore del FAI.

Domenica 16 ottobre Soliera ospita la 27ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”, festa autunnale che celebra le tradizioni enogastronomiche, la storia e la cultura contadina del territorio modenese.

La magia d'autunno torna a Fanano domenica 16 ottobre con 'Ste Sroden. Una giornata in cui più di 10 ristoranti di Fanano scenderanno in piazza, tra tavoli e foglie sparsi per tutto il Centro Storico. Ci saranno borlenghi, castagne, musica tradizionale.

Con la “Féra di Resdàur” proseguirà sabato 15 e domenica 16 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

Torna la Tradizionale Sagra della Castagna e del Marrone Tipico di Zocca. Stand gastronomici, prodotti agricoli e castanicoli, opere dell'artigianato faranno vivere tutte le vie di Zocca.

Vittoria – sconfitta, l’una non esiste senza l’altra. Ed è spesso proprio la seconda a portare con sé valori e processi di miglioramento. Dall’indagine delle due facce di questa medaglia, nasce SFIDE Festival della Sconfitta.

Al via la V° edizione di Champagne Experience, l'appuntamento modenese dedicato alle nobili bollicine francesi in programma domenica 16 e lunedì 17 ottobre.

La Galleria BPER Banca si apre al contemporaneo con una mostra dossier dedicata ad Antonio Ligabue, e curata da Sandro Parmiggiani. Intitolata “Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, la mostra tratterà il tema della giustizia in riferimento alla vicenda biografica dell’artista, dall’esilio dalla Svizzera fino ai ricoveri forzati in ospedale psichiatrico.

Un week-end di incontri, musica e arte per esprimere l’importanza della cultura come partecipazione democratica, crescita personale e interpretazione del mondo. E’ stato presentato stamattina in conferenza stampa “Atipico Festival”, tre giorni 14, 15 e 16 ottobre, organizzati dalla Cgil di Modena.