Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - LA BONISSIMA, IL GUSTO PROTAGONISTA IN PIAZZA GRANDE. Con la giusta miscela tra novità e conferme, La Bonissima torna in Piazza Grande dal 15 al 17 ottobre 2021, proponendo per il dodicesimo anno tutto il suo carico di gusti e profumi. Un appuntamento fisso e irrinunciabile per i buongustai e per tutti gli amanti della cucina, sia tradizionale sia innovativa e sperimentale.

2 - ZOCCA, L'AUTUNNO INAUGURA CON LA SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL MARRONE TIPICO. La Sagra della Castagna e del Marrone Tipico si svolge a Zocca nelle ultime tre domeniche di ottobre. In questa occasione, Zocca si trasforma in una mostra mercato dal sapore di castagne.

3 - GIORNATE FAI D'AUTUNNO, PORTE APERTE ALLA PARTECIPANZA AGRARIA E A VILLA MOLINARI. Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano. In provincia di Modena, apriranno le loro porte la Partecipanza Agraria di Nonantola, Villa Molinari e l'Oasi Il Torrazzuolo.

4 - IL PROFUMO DEL MOSTO COTTO INVADE SOLIERA. Domenica 17 ottobre si rinnova a Soliera l’appuntamento autunnale de “Il Profumo del Mosto Cotto”, alla sua 26ª edizione: una giornata di festa per celebrare le tradizioni enogastronomiche, la storia e la cultura contadina del territorio.