Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Nell'ultimo weekend prima di Natale, la magia delle feste invade i centri storici dei comuni modenesi portando con sè musica, arte, mercatini e... Babbo Natale

Fonte: Gruppo Facebook Club Motori di Modena

Modenamoremio, apre un weekend ricco di iniziative dedicate a musica, solidarietà, danza aerea, motori e creatività nel centro di Modena. Un fine settimana in compagnia di Radio Stella e la danza aerea di Arte Equilibra, ma anche musica dal vivo con il gruppo Ologramma e una mostra di auto d'epoca guidate da tanti "Babbi Natale".

La discesa di Babbo Natale che si calerà con una fune dal Castello, il presepe vivente, il mercatino del riciclo e quello natalizio, musica per tutti i gusti: sono questi gli appuntamenti del weekend di Formigine, che accoglie con calore l'imminente Natale.

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre a Modena si terrà il IV° Congresso regionale di U.Di.Con. Emilia-Romagna, un’occasione per l’associazione che tutela i consumatori, di incontrare i cittadini. Ma anche un'occasione per ascoltare buona musica dal vivo in compagnia delle iconiche cantanti Anna Tatangelo e Irene Grandi.

Dal 16 dicembre, sulla facciata dell'ex ospedale che guarda Piazza Sant'Agostino, saranno proiettate le immagini del progetto artistico "Corpus", incentrato sull'anatomia umana e la rappresentazione del corpo. All'interno del complesso, nuovi spazi di racconto anche presso la Farmacia Storica.

L'Associazione Corale Rossini celebra i suoi 135 anni di storia con il suo Concerto di Natale che si terrà sabato 17 dicembre presso il teatro comunale Pavarotti-Freni di Modena.

"Best Carpi 2022", la rassegna natalizia del Comune di Carpi, va verso il termine. Nell'ultimo weekend di programmazione (che continuerà comunque fino alla Vigilia di Natale), un tuffo nel passato con mercatini vintage e musica anni '90.

Sabato 17 dicembre al Museo di Nonantola è in programma l’inaugurazione di NonantoInvitalArte23, la rassegna che unisce gli eventi artistici nonantolani nel periodo natalizio (Premio Iva Montepoli e Fuori Mostra).

Per chi è alla ricerca del regalo ‘giusto’ per sé e per i propri cari in occasione delle prossime festività, che sia originale e curioso a prezzi adatti a tutti i portafogli, torna il mercato pre-natalizio del Novi Sad, per l'ultima domenica.

Entra nel vivo il programma di “Un Natale a Medolla”, il calendario di appuntamento a cura di Pro Loco, con il patrocinio e il contributo del Comune, che questo fine settimana vedrà come grande protagonista la musica.

La scuola corale “Giacomo Puccini” di Sassuolo offrirà ai sassolesi e a tutti gli appassionati, anche quest’anno, il tradizionale Concerto di Natale che si terrà sabato 17 dicembre nella chiesa di San Giovanni Newmann.