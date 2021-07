Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MUSICA, CIBO, DIVERTIMENTO: TORNANO LE SAGRE DI PAESE. Dopo tanta attesa, tornano le sagre di paese. Ad animare questo secondo fine settimana di luglio saranno la Sagra di San Luigi a Baggiovara, la Sagra di Pigneto e, ancora una volta, la Sagra del Tortellone di Levizzano.

2 - MARANELLO, UNA NOTTE MAGICA ALLA TORRE DELLA STREGA. Sabato 17 luglio, è in programma una serata tra letture e stelle alla Torre della Strega di Fogliano, uno dei luoghi più suggestivi del territorio maranellese. Si partirà da letture mitologiche, per poi arrivare all'osservazione degli astri a cura del Planetario di Modena.

3 - CONTINUANO LE APERTURE SERALI DEL MUSEO CIVICO DI MODENA. Proseguono anche nel fine settimana dal 16 al 18 luglio le aperture serali del Museo civico di Modena che si può visitare dal venerdì alla domenica, a ingresso libero.

4 - BOLLICINE ALLA ROCCA DI SPILAMBERTO CON "CALICI IN ROCCA". Domenica 18 luglio, la Rocca Rangoni di Spilamberto presenta "Calici in Rocca". Per l'occasione, l'evento ospiterà una selezione dei vini partecipanti all’edizione online di Vignaioli Contrari 2021.