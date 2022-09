Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un weekend all'insegna del Lambrusco, delle rievocazioni storiche e del grande protagonista del settembre modenese: il FestivalFilosofia

Sarà un FestivalFilosofia 2022 che torna in piena capienza, con accesso libero e senza prenotazione quello che dal 16 al 18 settembre animerà le consuete piazze di Modena, Carpi e Sassuolo. In questo articolo, il programma completo giorno per giorno.

Dopo due edizioni connotate dalle restrizioni della pandemia, quest’anno, nella sua edizione numero 55, la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro ritorna nella sua modalità più consueta, con un mix di eventi e degustazioni.

Al suono delle campane si apre, ogni terzo fine settimana di settembre, la Lotta per la Spada dei Contrari di Savignano sul Panaro. Sabato 17 e domenica 18 settembre infatti, il borgo medievale si animerrà con la tradizionale rievocazione medievale.

Continua nel suo secondo weekend la Festa del Lambrusco di Sorbara, giunta quest'anno alla sua 47° Edizione, che si svolgerà come di consueto a Sorbara di Bomporto.

Stand aperti ogni sera e la domenica anche a pranzo. Partiamo dai fondamentali per l'evento più atteso dell'anno a Castelfranco Emilia e non solo: la sagra del Tortellino Tradizionale.

Le mitiche atmosfere del Picchio Rosso rivivono per una sera a Montale. Sabato 17 settembre in piazza Braglia si balla con i pezzi più famosi della disco music nell’evento “Remeber Picchio Rosso”, dedicato al locale simbolo degli anni Settanta e Ottanta.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre i boschi di San Giacomo di Zocca ospiteranno la decima edizione di ARTinWOOD, percorso d'arte nel bosco che ad oggi ospita più di 50 opere.

Dopo un’estate di poesia e musica tra albe e tramonti con la rassegna La luce della poesia, Poesia Festival 2022 riprende il 18 settembre con il consueto appuntamento autunnale che ospita nel territorio modenese il meglio della poesia contemporanea e non solo.

Insetti gioiello, conchiglie come tesori del mare, farfalle e ragni da costruire, bellezza e biodiversità e qualche idea per costruire un mondo più sostenibile: tutto questo a Entomodena, il meeting internazionale di entomologia, malacologia e invertebrati in programma sabato 17 e domenica 18 settembre alla Polisportiva Saliceta S. Giuliano.

Domenica 18 settembre si svolgerà a San Felice sul Panaro, la settima edizione di “Ciapa la galeina”, la passeggiata enogastronomica più divertente di tutta la Bassa: si mangia, si beve, si balla e si gioca.