Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Entra nel vivo la rassegna natalizia "Auguri Soliera", che per questo fine settimana propone due imperdibili eventi: "MotoNatale" e "Natale sui pattini". Un motoraduno ed uno spettacolo animeranno la città, reduce da due weekend di iniziative di successo.

Street food, pattinaggio, Babbo Natale in moto, musica, mostre mercato: sono tanti gli eventi di Natale del Comune di Nonantola, che continueranno ad animare il Centro Storico anche in questo weekend di metà dicembre.

Domenica 19 dicembre la pista di pattinaggio di Piazza Roma, rinominata "Accademia del Ghiaccio", farà da cornice alle eleganti coreografie delle pattinatrici della Polivalente Castelnuovo Rangone Modena e delle ballerine di Equilibra Danza Aerea.

Torna a Sassuolo, sabato 18 dicembre, per la seconda volta in assoluto la "Run for Christmas", la magica corsa e camminata di Natale. Cetinaia di Babbi Natale correranno per le vie della città, contribuendo alla lotta contro la violenza sulle donne.