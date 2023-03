Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un anticipo di primavera e un posticipo di carnevale, ma anche mercatini, nuove mostre e tante altre novità nel terzo weekend del marzo modenese

Modena in Fiore, considerata una delle tappe più importanti in Italia, arriva alla 21°edizione: sabato 18 e domenica 19 marzo, in tutto il centro storico. Oltre a Via del Taglio e largo San Giorgio, saranno ben quattro le piazze che ospiteranno i più di 120 espositori.

Èin programma sabato 18 e domenica 19 marzo a Formigine “Fili senza tempo”, mostra-mercato di ricamo, cucito e tessuto che ogni anno richiama tantissimi appassionati da tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia all’Umbria, dalla Sicilia al Veneto.

La Galleria BPER Banca presenta, dal 17 marzo al 2 luglio 2023, presso la pinacoteca di via Scudari 9 a Modena, un nuovo approfondimento dedicato alla pittura emiliana dal XIV al XVIII secolo. L’esposizione si intitola “Nelle stanze dell’arte. Dipinti svelati di antichi maestri”, a cura di Lucia Peruzzi.

Domenica 19 marzo arriva a Pavullo il Mercatino da Forte dei Marmi, in un’atmosfera piacevole, glamour e vacanziera, per dare il benvenuto alla primavera, con uno shopping di qualità a prezzi contenuti.