Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

E' il momento dei Ludi di San Bartolomeo, evento clou dell’estate formiginese organizzato dalla Pro Loco di Formigine in collaborazione con il Comune. Giunti alla 19esima edizione, i Ludi quest’anno si allargano animando ben 6 giornate: dal 19 al 24 agosto.

Fanano Città del Mirtillo torna in tutta la sua bellezza il weekend del 18-19-20 agosto 2023. La festa dedicata al frutto spontaneo che cresce oltre i 1400 metri (ed è sempre più raro e pregiato) partirà con l’evento iniziale venerdì 18 agosto.

Affacciata sulla valle della Scoltenna, con vista panoramica sul Cimone, l'area che circonda la chiesa di Gaiato ospiterà anche quest'anno la tradizionale sagra, organizzata grazie al lavoro dei volontari del locale comitato parrocchiale.

La Notte Rosa di Pievepelago è famosa per la lunga tavolata allestita lungo la via del centro (via Roma) dove i ristoranti vi serviranno piatti tipici della cucina emiliana e di quella toscana.