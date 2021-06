Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - AL VIA L'82° EDIZIONE DELLA FIERA DI MODENA. Shopping, desing, enogastronomia, letteratura, sport, giardinaggio: sarà ricca di sorprese, l'82esima "Campionaria", che dopo un lungo periodo di stop forzato segna la ripresa del complesso fieristico modenese. Dal 17 al 20 giugno, ingresso gratuito.

2 - STUZZICAGENTE, ENOGASTRONOMIA ITINERANTE IN CENTRO STORICO. Domenica 20 giugno prende il via la XVIII Edizione di Stuzzicagente, con una grande novità: i gettoni. Grazie ad essi, quest'anno saranno proprio i partecipanti a scegliere le prelibatezze da assaporare nei locali del centro storico di Modena, selezionando i piatti in base ai propri gusti.

3 - LA MILLE MIGLIA PASSA PER MODENA. La "Mille Miglia" torna a transitare per Modena, e lo fa sabato mattina con il passaggio lungo via Emilia centro e il solito percorso di due anni fa intorno a Piazza Torre, Piazza Grande e Corso Duomo per poi andare al Parco Novi Sad dove ci saranno prove cronometrate dei concorrenti.

4 - STREET FOOD, DUE APPUNTAMENTI IN PROVINCIA . Questo fine settimana, sono due i comuni modenesi che ospiteranno iniziative dedicate al tanto amato "cibo di strada". Infatti a Castelfranco, dal 18 al 20 giugno, si terrà la "Slide Down Week", mentre a Carpi, negli stessi giorni, è in programma il "41021 Carpi Street Festival". Due imperdibili occasioni tra cibo di qualità, musica e divertimento.