Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Una delle manifestazioni più amate in città, Modena in Fiore, compie 20 anni; sabato 19 e domenica 20 marzo, in tutto il centro storico, andrà in scena l’edizione primaverile della manifestazione florovivaistica, per festeggiare questo importante traguardo.

In questo particolare periodo in cui tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, una nuova edizione del Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe si terrà, dal 18 al 20 marzo, a Sassuolo in Piazza Garibaldi.

Le aziende del borgo di Castelvetro di Modena aprono le porte a tredici appuntamenti di degustazione di due tra i diversi prodotti d’eccellenza del territorio: il vino e l’aceto balsamico.

ERT / Teatro Nazionale aderisce, con uno spettacolo al Teatro Storchi, alla rete di solidarietà grazie alla quale la compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev può prolungare la tournée di Alice in Wonderland, iniziata in Europa quasi contemporaneamente allo scoppio delle prime bombe sulla capitale Ucraina.