Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un tuffo nella storia di Mirandola o nella tradizione di Castelvetro, innumerevoli spettacoli circensi e teatrali: sono solo alcuni degli imperdibili eventi che animeranno la provincia nel fine settimana

Sabato 19 e domenica 20 novembre, Mirandola si mette in “ghingheri” per uno degli appuntamenti più attesi ed amati dai mirandolesi e non: la tradizionale Fiera Mercato di Francia Corta, con il suo ricco programma di eventi tra storia, musica, spettacoli ed ottima enogastronomia.

Dal 18 al 21 novembre il PalaPanini ospiterà il Medrano che quest’anno festeggerà i suoi 158 anni di attività e di successi nel mondo con un tour nei principali palazzetti italiani proponendo “uno spettacolo indimenticabile”. Sono previsti diversi spettacoli nelle giornate della tappa modenese.

Sono diversi gli appuntamenti per il fine settimana sul territorio di Castelvetro, alcuni dei quali si svolgeranno su entrambe le giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre. Tra questi "Aceto in Festa", Cantine Aperte, il Mercato della Toscana e tante visite guidate.

Tra i tanti appuntamenti dedicati al 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, sabato 19 novembre si terrà un corteo artistico nella piazza centrale di Vignola, mentre il giorno successivo ci sarà un flash mob Trans Day of Rimembrance in Piazza Torre a Modena.

Va in scena sabato 19 novembre al Teatro Comunale di Modena in prima assoluta la nuova produzione della MM Contemporary Dance Company dal titolo "Ballade", un inedito spettacolo di due grandi coreografi italiani.

"Ci fu l'epoca dei rivoluzionari, ci fu il tempo dei ribelli. Questa è l'età degli scontenti" scrive Marcello Veneziani, che sarà al BPER Banca Forum Monzani sabato 19 novembre con il suo ultimo libro dal titolo "Scontenti", edito da Marsilio.

In arrivo la terza edizione di "Bla Bla - Festival dell'infanzia”, promosso da Asp e Unione terre di Castelli, nell'intento di essere all'ascolto dei bisogni della Comunità e nell'attenta osservazione dei processi di cambiamento.

E’ in programma domenica 20 novembre il secondo appuntamento della rassegna di musica classica al Comunale di Carpi. Dopo l’applaudito esordio, sul palco salirà un duo italiano d’eccezione: il violinista Marco Rizzi e il pianista Andrea Lucchesini, che si esibiranno in un programma incentrato sulla Francia.