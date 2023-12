Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un superzampone, l'aria natalizia che inizia a farsi sentire e porta con sé luminarie e mercatini. Tanti gli eventi del primo weekend di dicembre in provincia di Modena

La tradizionale festa organizzata per celebrare lo Zampone più Grande del Mondo, in programma per domenica 3 dicembre, avvia il conto alla rovescia dei giorni mancanti al pranzo di Natale.

Inaugura sabato 2 dicembre il “villaggio del Natale” allestito nel centro storico di Formigine. Sorpresa per il primo fine settimana: le migliori proposte di cioccolato e pasticceria con "Chocolat - la Festa del Cioccolato".

Domenica 3 dicembre, l’Accademia del Ghiaccio, pista di pattinaggio che anima Piazza Roma durante le feste incantando adulti e bambini, farà da cornice alle eleganti coreografie di danza aerea e pattinaggio artistico.

Nel primo weekend di dicembre, a Castelfranco Emilia, è prevista l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in Piazza Garibaldi. Caldarroste, articoli regalo, aceto, dolciumi, salato e tanto altro per un fine settimana dal sapore natalizio.