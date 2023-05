Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Il maltempo non ferma gli eventi del fine settimana di Modena e provincia. Tante opportunità per trascorrere in compagnia un weekend all'insegna del gioco e della cultura, anche culinaria

Play - Festival del Gioco torna dal 19 al 21 maggio a ModenaFiere: circa 28mila metri quadrati di area coperta in cinque diversi padiglioni, più di 150 espositori e una cinquantina di ospiti tra cui star internazionali del gioco da tavolo. In centro storico invece, appuntamento con il fuorisalone "Play in the city".

Il rapporto tra impresa, lavoro e giustizia sarà al centro della quarta edizione del Festival della Giustizia Penale, in programma dal 18 al 21 maggio a Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo. Quattro giorni di dibattiti, spettacoli e tavole rotonde per portare i temi del giusto processo penale dentro il dibattito pubblico, con giuristi di alto profilo e importanti personalità, tra cui anche Matteo Renzi e Wanna Marchi.

Dopo il grande successo della rievocazione storica, il "Maggio del Borlengo" prosegue a Guiglia con la tradizionale Sagra del Borlengo, giunta alla sua 52esima edizione, che si terrà in Piazza Marconi a Guiglia il 20 e 21 maggio.

Dopo il successo dell’edizione 2022, si rinnova a Soliera l’appuntamento con il Mercato Naturale in tour domenica 21 maggio in piazza Sassi. Ospite d'eccezione lo chef Marcello Ferrarini del programma "Gambero Rosso" di Sky, che proporrà due show cooking.