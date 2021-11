Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - A MIRANDOLA TORNA LA TRADIZIONE DI FRANCIA CORTA. Dopo una lunga attesa finalmente ritorna a Mirandola la Fiera Mercato di Franciacorta, che si svolgerà secondo la tradizione il 20 e 21 Novembre in piazza della Costituente.

2 - FRANCESCA NERI SI RACCONTA AL FORUM MONZANI. Si è parlato recentemente di lei per la sua malattia, la cistite interstiziale, che l'ha tenuta lontano dai riflettore per alcuni anni. Oggi, l'attrice Francesca Neri, con una lunga carriera cinematografica al fianco di registi come Pupi Avanti, Giuseppe Bertolucci a Carlo Verdone, sta meglio e ha deciso di raccontare la sua storia in un libro "Come carne viva" (Rizzoli).

3 - ESCURSIONE AUTUNNALE TRA I BOGHI DI PAVULLO. Doppia escursione nella zona di Pavullo. Potrai partecipare solo alla mattina, solo al pomeriggio o a tutta la giornata.

4 - L'EPOPEA DI GIORGIO FINI IN UN DOCUMENTARIO. omenica 21 novembre alle ore 18.30 è in programma la proiezione del documentario biografico "Giorgio Fini, le buone cose di Modena" presso il Real Fini Baia del Re Hotel Ristorante in strada Vignolese a Modena.