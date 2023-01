Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Torna a Campogalliano, domenica 22 gennaio, la tradizionale Sagra della P'carìa dedicata alla lavorazione del maiale, con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento.

L’Accademia del Ghiaccio, pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Roma che da anni intrattiene e diverte i cittadini modenesi, si prepara ad accogliere per la prima volta un gruppo di colorati cosplayer, che animeranno la piazza domenica 22 Gennaio con "Cosplay on ice".

Finalmente la neve è arrivata, e con lei l'invito a ciaspolare con le Guide 100 Fiori nel weekend. Tante proposte adatte a tutti, da chi è alla prima esperienza a chi vuole riassaporare la magia della neve appena caduta.

Le estati trascorse da bambina nel giardino della villa di famiglia nel viterbese sono il paradiso perduto e il sogno di Serena Dandini, che sale sul palco di Forum Eventi, al Forum Monzani di Modena domenica 22 gennaio.

Va in scena al Teatro Comunale di Modena venerdì 20 gennaio e domenica 22 gennaio Pelléas et Mélisande, uno dei più celebri titoli del repertorio francese, con musica di Claude Debussy su libretto di Maurice Maeterlinck.

Il Cimone innevato consente di riaprire gli impianti sciistici di Passo del Lupo, Cimoncino, Polle e Lago della Ninfa, di cui sarà possibile usufruire a partire da sabato 21 gennaio.

Villa Ferrari riapre nel segno dell’arte. Il Comune di Castelnuovo Rangone promuove nella villa storica diventata sede della Biblioteca comunale “Luis Sepúlveda” la prima mostra collettiva intitolata “Verbo-Visivi. In principio era l’immagine”, che inaugura sabato 21 gennaio, in occasione dell’apertura della Biblioteca.

Gli incontri della Memoria

Prendono il via a Modena e provincia una serie di incontri dedicati al Giorno della Memoria, il 27 novembre, in ricordo delle vittime della Shoah. Si parte con un concerto al Teatro Pavarotti - Freni, sabato 21 gennaio. Lo stesso giorno inaugura a Cavezzo una mostra dal titolo "Ebrei in camicia rossa". Eventi anche a Sassuolo, con uno spettacolo teatrale in programma domenica 22 gennaio.