Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Un tuffo nel passato, nel verde, o quartiere fieristico. Questo fine settimana la provincia di Modena ospiterà eventi per tutti i gusti e tutte le età, e prenderanno il via le celebrazioni per la Festa della Liberazione

La Campionaria, la nostra terra, la nostra storia: parole che riassumono, in modo efficace, il profondo e duraturo legame tra la Fiera di Modena e il proprio territorio e le persone che hanno saputo renderlo speciale. Un rapporto che, anche quest’anno, si rinnova in occasione della 84ª edizione, in programma da venerdì 21 a martedì 25 aprile al quartiere fieristico di viale Virgilio.

Domenica 23 aprile, Sassuolo festeggerà il Santo patrono con la rievocazione storica che tanto interesse ha suscitato lo scorso anno, arricchita dagli antichi mestieri e dalle esibizioni degli sbandieratori.

Finale Emilia indossa gli anni Sessanta: da venerdì 21 a domenica 23 aprile tutta la città rivivrà gli anni del boom economico con la prima edizione de “La dolce vita”. Tra Vespe e Lambrette, Fiat 500, Fiat 600 e Giuliette Alfa Romeo, musica beat, abiti svolazzanti che richiamano gli appuntamenti mondani, i dolci e i piatti tipici di quegli anni, i giochi goliardici e gli sport dell’epoca, i mestieri del tempo.

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, si avvicina l’appuntamento con la seconda edizione del festival dedicato al mondo del fumetto e dello sport: sabato 22 e domenica 23 aprile prossimi, infatti, il centro storico di Sassuolo si animerà con un ricco programma di eventi in occasione di "Sassuolo Comics & Sport".