Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Domenica 23 ottobre si svolgerà a San Felice sul Panaro la decima edizione della sagra della frittella, in occasione della festa del patrono del paese San Felice che si celebra lunedì 24 ottobre.

Èin programma domenica 23 ottobre, per le vie del centro, la tradizionale manifestazione campogallianese della Sagra di sant’Orsola, dedicata ai prodotti culinari del territorio e a iniziative culturali e ricreative per famiglie e bambini.

Per accendere i riflettori sull'importanza di garantire il diritto alla salute mentale, a pochi giorni di distanza dalla Giornata Mondiale della Salute Mentale celebrata lo scorso 10 ottobre, torna Màt, la Settimana della Salute Mentale, a Modena dal 22 al 29 ottobre.

Sabato e domenica a Castelfranco Emilia torna la vendita dei tortellini realizzati nell'ambito del progetto Forte Urbano Lab. Si tratta della collaborazione nata fra le Maestre Sfogline castelfranchesi e la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, grazie al quale i detenuti possono approcciare progetti di reinserimento sociale.

Giunge al termine la Tradizionale Sagra della Castagna e del Marrone Tipico di Zocca. Stand gastronomici, prodotti agricoli e castanicoli, opere dell'artigianato faranno vivere tutte le vie di Zocca nella giornata di domenica 23 ottobre.

Con la “Féra di Sdàs” proseguirà sabato 22 e domenica 23 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

Arriva a Modena Missione Amicizia, l’iniziativa promossa da Fondazione Amplifon Onlus - la fondazione aziendale del Gruppo Amplifon nata per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili – e Fondazione Geronimo Stilton per celebrare e promuovere l’incontro tra generazioni in occasione del Mese dei Nonni e degli Anziani 2022, che si celebra questo ottobre.

Si svolgerà a Modena dal 21 al 23 ottobre FestiValori il primo festival di Valori.it, la testata giornalistica online di Fondazione Finanza Etica.

Apre alla grande, sabato 22, la stagione di prosa del Teatro Comunale: arriva infatti – direttamente dal Piccolo Teatro di Milano, dove ha debuttato il 4 Ottobre scorso – “Le memorie di Ivan Karamazov”, con Umberto Orsini.