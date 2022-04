Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Per festeggiare il Santo Patrono San Giorgio, sabato 23 aprile Sassuolo diventerà una mini capitale europea per quattro giorni, riempiendosi di stand a tema. Lo stesso giorno inoltre, si terrà anche una rievocazione storica per le vie della città, che terminerà in Piazza Garibaldi.

83 edizioni, tutte nel segno di un forte legame col territorio ma con la capacità, ogni anno, di reinventarsi con proposte fresche, adatte a un pubblico di tutte le età. La Fiera di Modena, per tutti la Campionaria, torna al quartiere fieristico finalmente nella sua formula pre-pandemia dal 23 aprile al 1 maggio.

Dopo due anni di attesa torna a Mirandola la Festa di Primavera, organizzata dal Libero Stato di Francia Corta in collaborazione con il Comune di Mirandola e Terre dei Pico. Oltre alla tradizionale sfilata dei carri allegorici, protagonista della festa sarà anche la "Sgambada", camminata non competitiva aperta a tutti.

Prendono il via con qualche giorno di anticipo le celebrazioni per il 77° Anniversario della Liberazione, che si svolgeranno non solo a Modena, ma anche nei comuni di Formigine, Nonantola, e Castelnuovo.