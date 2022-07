Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Per il primo anno si svolgerà nei quattro comuni del Cimone il Festival del Folklore del Cimone: tre giorni di festa a Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola.

Torna a Formigine la manifestazione dedicata alla musica che ha fatto la storia. Si rinnova dal 22 al 24 luglio nel centro storico cittadino “Vinili in piazza”, kermesse giunta alla seconda edizione che permetterà di riscoprire la magia del “disco in vinile” che ha fatto ballare un’intera generazione.

Giunta alla 27° edizione, dopo due anni di stop, torna a Nonantola dal 23 al 25 luglio la tradizionale la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento portando musica, spettacoli, mostre, mercatini, gastronomia e divertimenti.

La Fiera di luglio ritorna a Campogalliano in versione completa, e più estesa, da sabato 23 a martedì 26 luglio. Cultura, giochi, musica e cibo, saranno, come da tradizione, al centro di un programma fitto di iniziative.

Torna, a aprtire dal 23 e fino al 31 luglio, la Sagra di San Luigi, punto di riferimento per la comunità di Guiglia. Una festa che nasce dalla Parrocchia ma che si allarga a tutto il paese.

Ultima settimana di eventi per Concentrico Festival, il festival multidisciplinare, intergenerazionale, diffuso e site-specific, che ha trasformato la città di Carpi nel palcoscenico più grande d’Italia.

Musica dal vivo, birra e pic nic per chiudere in bellezza la straordinaria edizione 2022 di “Note al Lennon”. Sabato 23 luglio il Parco Lennon ospita la terza edizione del Limoni Indie Rock Fest, evento nato per promuovere la musica indipendente e raccogliere fondi da destinare ad attività giovanili contro il bullismo e la violenza.

"Quando la banda passò", torna il Festival delle bande musicali da parata e spettacolo dal 22 al 24 luglio, a Modena e a San Felice, giunto alla sua 27^ edizione.

Musica, street food, negozi aperti: questo e tanto altro nel primo venerdì del Festival intitolato "Frequenze d'alta quota", che partirà venerdì 22 luglio a Frassinoro.

Un trekking ai piedi del monte Cimone, tra le praterie e le anticime della vetta più alta dell’Appennino settentrionale, tra panorami mozzafiato e scenografie spettacolari che si tingono dei colori del tramonto. E sul più bello, mentre il sole sparisce dietro le montagne e sui crinali si apre il sipario rosso e oro della sera, si diffondono nell’aria le note di un pianoforte.