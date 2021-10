Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MERCATO EUROPEO, PRELIBATEZZE INTERNAZIONALI A MODENA. Torna, più atteso che mai, dal 22 al 24 ottobre nel Centro Storico di Modena, il "Mercato Europeo", che accoglierà espositori provenienti da tutto il mondo: la cucina internazionale, per un weekend, prenderà il posto di quella tradizionale.

2 - CARPI, UN DOLCE WEEKEND CON "CIOCCOLATO IN PIAZZA". Il weekend più dolce dell'anno sta per tornare: da venerdì 22 a domenica 24 ottobre sul rialzato di piazza Martiri, a Carpi, si terrà di nuovo Cioccolato in Piazza, ormai considerato un must per tutti i golosi e gli appassionati del genere.

3 - L'ALTO ADIGE SCENDE IN PIANURA PER UN "APPUNTAMENTO CON GUSTO". Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre 2021 nella cornice di Piazza Calcagnini, si terrà l’iniziativa "Appuntamento con Gusto", della quale saranno protagoniste le specialità culinarie dell'Alto Adige.

4 - CAMPOGALLIANO, CIBO E MERCATINI PER LA SAGRA DI SANT'ORSOLA. È in programma domenica 24 ottobre, per le vie del centro, la tradizionale manifestazione campogallianese della Sagra di Sant'Orsola, dedicata ai prodotti culinari del territorio e a iniziative culturali e ricreative per famiglie e bambini.