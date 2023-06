Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Fiere centenarie e street food contemporanei, concerti, birre, vinili, trattori, windsurf e... zombie: un weekend più vario che mai in provincia di Modena, dove l'estate inizia all'insegna del divertimento

Grande attesa a Soliera: il comune modenese sta per accendersi di energia e allegria per la 169ª edizione della Fiera, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. Saranno tre giornate che comprenderanno la festa (e la notte) del 24 giugno di San Giovanni Battista, il patrono della cittadina dei Campori.

Torna a Spilamberto, dal 22 al 25 giugno, la Fiera di San Giovanni per celebrare i suoi 151 anni. Per la festa del Patrono, la città sarà animata dal tradizionale mercato fieristico ambulante, stand espositivi con tipicità enogastronomiche e artigianato, musica, spettacoli, luna park e tanto altro ancora.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori, due icone del cantautorato italiano, tornano in concerto in tutta Italia e fanno tappa anche a Modena. Tra le nuove date annunciate per questo tour 2023, infatti, c'è anche quella del 25 giugno, in Piazza Roma.

Dopo una lunga sospensione, dal 22 al 25 giugno 2023 si svolgerà a Pavullo la 22° edizione della storica Fiera, che richiamerà migliaia di visitatori. Oltre 140 gli espositori di tutti i settori merceologici in cui spicca quello delle macchine e attrezzature agricole, da sempre fiore all’occhiello della manifestazione.