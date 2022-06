Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Da mercoledì 22 a domenica 26 giugno, torna a Sassuolo l'evento dell'estate: lo Youth Festival. Saranno cinque giorni di musica, sport, cibo e divertimento appena fuori dal centro di Sassuolo, in zona piscine/polo scolastico, con ingresso totalmente gratuito.

Sabato 25 giugno, salirà sul palco del Giugno Ravarinese una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano: Noemi.

Dopo due anni di stop a causa del Covid torna finalmente a Spilamberto, dal 23 al 26 giugno, la Fiera di San Giovanni e torna per celebrare i suoi 150 anni.

Tempo di ripartenza anche per la Fiera di Soliera. Quest’anno la manifestazione più attesa per la comunità solierese prenderà avvio venerdì 24 giugno, festa del patrono San Giovanni Battista, per protrarsi fino alla mezzanotte di domenica 26.

Sarà il concerto di NOA, dal titolo “30th Anniversary tour”, ad aprire la 27^ edizione di MUNDUS, che prende il via sabato 25 giugno da Carpi, in Piazza Martiri. È questa la prima data della celeberrima rassegna musicale curata da ATER Fondazione, dal significativo sottotitolo la musica senza confini.

Si svolgerà domenica 26 giugno alle a Frassinoro il Summer biathlon festival, con la presenza dell'atleta olimpionica Dorothea Wierer e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Sabato 25 giugno a Fiorano, appuntamento con il grande cabaret di Max Angioni. Comico emergente, reduce dai programmi di successo Italia’s Got Talent, Zelig, Lol2 e Le Iene, Angioni parte con il suo spettacolo “Miracolato”.

Ultimo weekend stagionale di apertura per il Museo civico di Modena, sabato 25 e domenica 26 giugno: ancora visitabili le collezioni d'arte sacra.

Il meglio della musica italiana, tra ricerca e tradizione, da ascoltare e guardare nello splendido Chiostro di San Rocco a Carpi (via San Rocco 5) dal 15 giugno al 2 luglio per la nuova edizione di Coccobello, la storica rassegna curata dal Circolo Kalinka.

Domenica 26 giugno alla Riserva delle Salse di Nirano ci aspetta l’iniziativa “Riserve di gusto: il nocino”. Insieme agli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese prepariamo il nocino nuovo e degustiamo quello del 2021, facendo tesoro di consigli e ricette.