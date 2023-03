Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia La primavera sboccia a Modena e provincia, con mostre mercato floreali, tavole fiorite e visite guidate con le imperdibili Giornate FAI di Primavera

Le Giornate FAI compiono trentuno primavere e anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI offre l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia. A Modena, sette visite guidate in luoghi tutti da scoprire, dall'Appennino alla Bassa modenese.

Torna a sbocciare, con l’arrivo della primavera, “Castello in fiore”: la manifestazione organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio del Comune di Formigine, che quest’anno spegne 15 candeline. Un evento atteso in programma il fine settimana del 25 e 26 marzo che colorerà il centro storico con fiori, piante e allestimenti per il giardinaggio.

Ezio Greggio propone il suo ultimo libro al pubblico del BPER Banca Forum Monzani domenica 26 marzo e ripercorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di cabaret che sembrano episodi di una fiction.

Dal 2014, in primavera, a Villa Forni, si ripete un evento che racconta di bellezza ed eleganza: "Tavole fiorite". Bon ton e mises en place di pura eleganza, tavole imperiali allestite a festa: appuntamento sabato e domenica.

Dopo i lavori di riqualificazione alla struttura, riapre il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, con due giornate di inaugurazione ricche di eventi. Affidato dal Comune di Castelfranco Emilia a Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, presenterà le attività dei prossimi mesi, da marzo a maggio 2023.