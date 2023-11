Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Tanti mercatini per tutti i gusti si intrecciano con le prelibatezze e le tradizioni locali per un altro weekend da trascorrere in compagnia

Il Medioevo rivive a Savignano sul Panaro non solo durante la rievocazione storica della “Lotta per la Spada dei Contrari”, ma anche a fine novembre con i tradizionali Mercatini Medievali, che si terranno sabato 25 e domenica 26 novembre in tutto il borgo.

Mercanti al Castello torna in versione natalizia nella favolosa location del Castello di Formigine sabato 25 e domenica 26 novembre. Come ogni anno, sarà possibile trovare artigiani e creativi con le loro eccellenze nelle sale del castello e sala loggia, nelle casette e gazebo nella piazza antistante il castello.

In occasione della festa del Patrono di San Prospero, domenica 26 novembre si terrà l’edizione 2023 di “Viva San Prospero”, tradizionale manifestazione che ogni anno raduna migliaia di persone, tra mercatini e stand gastronomici.

Una Domenica di piazza, per celebrare una delle tradizioni più amate dai mirandolesi fra le bancarelle e le tante proposte del Mercato della Versilia. Domenica 27 novembre torna la “Pcaria”: un appuntamento imperdibile, che vedrà piazza Costituente teatro della lavorazione del maiale.