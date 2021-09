Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - L'INTERNATIONAL STREET FOOD ARRIVA A MODENA. Arriva a Modena la XIX tappa della V Edizione dell'International Street food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia che si svolgerà nel parco Novi Sad da venerdì a domenica.

2 - MODENA MOTOR GALLERY, INAUGURA LA MOSTRA MERCATO DI AUTO D'EPOCA. Si annuncia un ritorno in grande stile per la prossima edizione di Modena Motor Gallery, manifestazione che negli anni ha conquistato la definizione di “salotto buono del motorismo d’epoca", in programma a ModenaFiere il 25 e il 26 di settembre.

3 - GUSTO E TRADIZIONE,TORNA ACETAIE APERTE. Si avvicina a grandi passi il 26 settembre, la data in cui in tutta la Provincia di Modena torna Acetaie Aperte, l'evento promozionale più importante dell'anno per il comparto che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta la Regione e anche oltre.

4 - MODENA SMART LIFE, AL VIA IL FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE. È dedicata agli “Ambienti: digitali, ecologici, sociali” l’edizione 2021 di Modena Smart Life, il festival della cultura digitale che si svolge tra giovedì 23 e domenica 26 settembre con 59 appuntamenti e oltre un centinaio di relatori, in gran parte in presenza o con formula ibrida.