Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Prende il via la 64° edizione del “Carnevale dei ragazzi Città di Formigine”, scegliendo però una formula nuova. Da giovedì 24 febbraio al 1° marzo, nelle vie del centro storico si troveranno carri e installazioni statiche a tema; realizzate dai carristi, dai gruppi scolastici e dalle Associazioni.

“La Torre e il palazzo del libero Comune” è il tema della visita guidata alla Ghirlandina in programma sabato 26 febbraio che culminerà nella salita alla sala dei Torresani per riscoprire, dall’alto, la Modena di sette secoli fa.

Sabato 26 febbraio, i festeggiamenti del Carnevale in Centro Storico si coloreranno grazie all’arrivo dei ballerini del Gruppo Folkloristico di Barigazzo, che percorrerà le vie del Centro Storico di Modena, accompagnato dalla Famiglia Pavironica, tra balli, musica e colori.

Escursioni in Appennino per una gita fuori porta

Sono tre le escursioni proposte questo fine settimana da Walk-In Modena: due trekking, uno tra i borghi di Verica (Pavullo nel Frignano) e uno al Passo del Colombino (Fanano), ai quali si aggiunge una ciaspolata per bambini a Fellicarolo (Fanano).

Si svolgerà a San Felice sul Panaro, sabato 26 e domenica 27 febbraio, presso il Pala Round di via Bassoli, il Brick Fest, mostra di opere realizzate con i famosi mattoncini.

Parlerà di giornalismo il direttore di Repubblica e della Gazzetta dello Sport Carlo Verdelli, spiegandone il significato al pubblico del BPER Banca Forum Monzani domenica 27 febbraio con la presentazione del suo libro "Acido. Cronache italiane anche brutali" (Feltrinelli).

Il Carnevale di Fanano è alle porte: una giornata in maschera, quella di domenica 27 febbraio, dedicata ai più piccoli tra giochi, balli e pattinate sul ghiaccio.

Domenica 27 febbraio ultimo appuntamento con La domenica a teatro, la rassegna per famiglie promossa da ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Conad.Sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola Ouverture des saponettes, uno spettacolo di bolle di sapone di e con Michele Cafaggi.

Tutti gli altri eventi del fine settimana, e non solo, sono consultabili nella nostra sezione Cosa fare in città. Vi invitiamo in ogni caso a verificare direttamente, magari con una telefonata, che le attività si svolgano come indicato, visto che l'emergenza covid potrebbe richiedere prenotazioni o condizioni particolari di partecipazione. E non dimenticate di mantenervi sempre in condizioni di sicurezza!