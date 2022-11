Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Modena ospita per la prima volta la Mostra Ornitologica. L'atmosfera natalizia inizia ad invadere le città, così come il profumo di cioccolato: tutti gli appuntamenti dell'ultimo weekend di novembre

Foto Instagram Comune Spilamberto

Torna, nel weekend del 26 e 27 novembre, Cioccolamberto, la fiera del cioccolato di Spilamberto. L’evento si svolgerà nel cuore storico del paese tra Piazza Rangoni, ai piedi della rocca medioevale, Piazza Roma e Corso Umberto I.

"Mercanti al Castello" torna nella corte e nella piazza del castello di Formigine, oltre che nella sala loggia, dove artigiani e creativi esporranno le loro creazioni: l'deale per regali di Natale unici e originali.

Ci saranno canarini coloratissimi, pappagalli esotici e uccelli provenienti da tutto il mondo. Sono oltre 170 mila gli esemplari che saranno esposti all’81esima Mostra Ornitologica Internazionale, quest’anno per la prima volta nel quartiere fieristico di Modena dal 25 al 27 novembre.

Ritorna domenica 27 novembre “Viva San Prospero”, la Festa del Patrono di San Prospero. Per tutta la giornata il centro del paese diventerà sede di mercatini, ambulanti e hobbisti, stand gastronomici, esposizioni, mostre e di uno spazio dedicato ai bambini.

Continuano gli incontri con i grandi ospiti previsti per il mese di novembre al BPER Forum Monzani. Domenica 27 sarà il turno di Paolo Bonolis, celebre volto della televisione italiana che presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo, dal titolo "Notte Fonda".

Uno spettacolo itinerante di trampolieri tra le vie del centro, che prende il nome di White Parade. Torna l'imperdibile appuntamento proposto dal Comune di Carpi nell'ambito delle iniziative in vista del Natale.

Liberamente ispirato alla vita e all’opera di Galileo Galilei, Processo Galileo, il nuovo spettacolo nato dalla collaborazione tra Carmelo Rifici e Andrea De Rosa, arriva al Teatro Storchi di Modena dal 24 al 27 novembre

"Accoglienza, cittadinanza, nuove opportunità: come fratelli" è il titolo della settima edizione del Festival della Migrazione, la rassegna promossa per riflettere in modo approfondito e non ideologico su un fenomeno complesso come le migrazioni.